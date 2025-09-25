"Die Stefan Raab Show": Wie gut startete die erste Sendung?
Am Mittwochabend, dem 24. September 2025, war es so weit: Die erste reguläre Ausgabe von "Die Stefan Raab Show" startete auf RTL auf dem klassischen Primetime-Sendeplatz ab 20:15 Uhr - und das mit großem Erfolg. Zum Auftakt schalteten laut Daten der AGF Videoforschung in Zusammenarbeit mit der GfK 1,08 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer ein, davon 530.000 aus der werberelevanten Altersgruppe von 14 bis 49 Jahren. RTL sicherte sich damit 12,5 Prozent Marktanteil in dieser Zielgruppe und gewann die Primetime klar.
Ein Blick zur Konkurrenz zeigt jedoch: "Das große Backen" bei Sat.1 zog mit 1,39 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern noch ein größeres Publikum vor die Bildschirme. In der für Werbekunden wichtigen Zielgruppe konnte die Backshow mit 320.000 Zuschauenden allerdings nur einen Marktanteil von 8,4 Prozent verbuchen. Bei den 14- bis 59-Jährigen lagen beide Formate nahezu gleichauf: 730.000 sahen "Die Stefan Raab Show", 680.000 "Das große Backen".
Auftakt zur "Stefan Raab Show"
Das Thema der ersten abendfüllenden, regulären Ausgabe der neuen Show von Stefan Raab (58) lautete Bodybuilding. Zu Gast in der 75-minütigen Sendung waren Bodybuilding-Star Markus Rühl, Europameisterin Lena Ramsteiner und "Bares für Rares"-Gastgeber Horst Lichter.
Im Vorfeld hatte RTL die Spannung um die neue Show ordentlich angeheizt. Erst postete Raab auf seinem Instagram-Account rätselhafte Beiträge, anschließend liefen mehrere Tage lang jeweils 15 Minuten zur Primetime kleine Teaser zur Show. Nach der ersten regulären Ausgabe am 24. September liegt der künftige Sendeplatz von "Die Stefan Raab Show" bei Mittwoch um 20:15 Uhr (vorab auf RTL+).
Bleibt abzuwarten, ob die neue Show auch langfristig Erfolg bringt: Raabs vorherige Sendung "Du gewinnst hier nicht die Million" konnte die Erwartungen nicht erfüllen. Die Free-TV-Premiere der zunächst nur im Streamingportal zu sehenden Show verzeichnete im Februar 1,59 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer. Zuletzt sanken die Quoten auf 820.000, weshalb die Sendung schließlich im Juni eingestellt wurde.