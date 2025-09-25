Am Mittwochabend, dem 24. September 2025, war es so weit: Die erste reguläre Ausgabe von "Die Stefan Raab Show" startete auf RTL auf dem klassischen Primetime-Sendeplatz ab 20:15 Uhr - und das mit großem Erfolg. Zum Auftakt schalteten laut Daten der AGF Videoforschung in Zusammenarbeit mit der GfK 1,08 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer ein, davon 530.000 aus der werberelevanten Altersgruppe von 14 bis 49 Jahren. RTL sicherte sich damit 12,5 Prozent Marktanteil in dieser Zielgruppe und gewann die Primetime klar.

Ein Blick zur Konkurrenz zeigt jedoch: "Das große Backen" bei Sat.1 zog mit 1,39 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern noch ein größeres Publikum vor die Bildschirme. In der für Werbekunden wichtigen Zielgruppe konnte die Backshow mit 320.000 Zuschauenden allerdings nur einen Marktanteil von 8,4 Prozent verbuchen. Bei den 14- bis 59-Jährigen lagen beide Formate nahezu gleichauf: 730.000 sahen "Die Stefan Raab Show", 680.000 "Das große Backen".