„Die theoretische Unwahrscheinlichkeit von Liebe“ aka. „The Love Hypothesis“ ist die Verfilmung des gleichnamigen Bestseller-Romans von Ali Hazelwood. Dabei werden Lili Reinhart und Tom Bateman auf Prime Video zeigen, dass man der Liebe nicht mit den Mitteln der theoretischen Physik beikommen kann. Hier folgt zur Einstimmung gleich der Trailer :

Worum geht es in „Die theoretische Unwahrscheinlichkeit von Liebe“ ?

Die Filmversion des New-York-Times-Bestsellers die Geschichte von Olive Smith (Lili Reinhart), einer brillanten Doktorandin, die ihre Zukunft ganz der Wissenschaft verschrieben hat. Als ihre beste Freundin Ahn (Rachel Marsh) Gefühle für Olives Schwarm Jeremy (Nicholas Duvernay) entwickelt, trifft Olive eine spontane Entscheidung: Um zu beweisen, dass sie längst über ihn hinweg ist, küsst sie den gefürchteten Professor Adam Carlsen (Tom Bateman).

Was als verzweifelte Freundschaftsgeste beginnt, entwickelt sich schnell zu einer Fake-Beziehung - mit klaren Regeln, Grenzen und gegenseitigen Vorteilen. Doch als die Grenzen zwischen Inszenierung und Realität zunehmend verschwimmen, muss Olive ihre bislang gewagteste Hypothese überprüfen: Vielleicht ist Liebe doch das Risiko wert.

Die theoretische Unwahrscheinlichkeit von Liebe ist auf Prime Video exklusiv verfügbar ab dem 23. September 2026.