Im 25. Film der beliebten ORF/ZDF-Reihe „Die Toten vom Bodensee“ führen zwei Mordopfer mit gemeinsamer Vergangenheit Anna Werner Friedmann und Hary Prinz in ein Kinderheim mit düsterer Geschichte. Eine besonders dramatische Herausforderung besteht darin, dass ein Teammitglied schwer verletzt und mit ungewisser Zukunft im Koma liegt. Was genau erwartet uns bei „Im Schattenreich“?

Darum geht es in „Die Toten vom Bodensee: Im Schattenreich“

Kommissar Micha Oberländer (Matthias Koeberlin) wird nach einer rasanten Verfolgungsjagd so schwer verletzt, dass er im Krankenhaus ins Koma fällt. Ob er überleben wird, ist unklar. Als Kollegin Mara Eisler (Anna Werner Friedmann) und Thomas Komlatschek (Hary Prinz) ganz in der Nähe von Oberländers Fundort die Leiche eines Touristen entdecken, sind sie sich sicher, dass Oberländer eine heiße Spur in ihrem aktuellen Fall des toten Priesters Kämmerer verfolgt haben muss. Oberländers letzte Aufzeichnungen und die gemeinsame Vergangenheit der beiden Mordopfer führen Eisler und Komlatschek zu einem Heim für schwererziehbare Kinder, das aufgrund von Misshandlungsanschuldigungen vor 20 Jahren geschlossen wurde.

Eine Welt voller Angst, Unterdrückung und Einsamkeit offenbart sich – was ist hier damals Tragisches geschehen und wie hängt das mit den rätselhaften Schachnotationen zusammen, die an den Wänden des verlassenen Gebäudes hinterlassen wurden? Während Komlatschek und Eisler um Oberländers Überleben bangen, ermittelt Oberländer in der traumartigen Schattenwelt des Komas. Doch je näher er der Identität des Täters kommt, desto weiter wird er hinab in die Dunkelheit gezogen. Wird sich Oberländer zurück ins Leben kämpfen können? Können Eisler und Komlatschek den Täter ohne Oberländers entscheidenden Hinweis rechtzeitig identifizieren, um eine lang gehegte Racheserie zu verhindern?

„Die Toten vom Bodensee: Im Schattenreich“ laufen am Samstag, dem 5. September 2026, um 20.15 Uhr in einer ORF-2-Premiere sowie bereits 24 Stunden vorab auf ORF ON.