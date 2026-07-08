Die Tribute von Panem - Sunrise on the Reaping: Featurette

Kein Zweifel - Haymitch Abernathy ist eine der prägendsten Figuren der „Tribute von Panem“-Saga. Lange bevor er zum gerissenen Mentor von Katniss Everdeen wurde, musste er selbst als Tribut des zweiten Jubel-Jubiläums in den 50. Hungerspielen ums Überleben kämpfen, wie bald der neue Teil „Die Tribute von Panem - Sunrise on the Reaping“ zeigt. Zur Einführung in diese Storyline ist nun eine Featurette erschienen.

Fiennes, Plemons, Close und weitere Stars

Die Featurette gewährt neue Einblicke in Haymitchs bewegende Geschichte und zeichnet seinen Weg vom unbeschwerten jungen Mann zum Überlebenden einer der erbarmungslosesten Ausgaben der Hungerspiele. Sie schlägt die Brücke zu dem Mann, der Haymitch später werden wird: geprägt von den Ereignissen in der Arena und bereit, sich dem Kapitol entgegenzustellen. Haymitchs Geschichte ist der Beginn eines Vermächtnisses, das Panem für immer verändern soll.

Im Prequel zur legendären „Die Tribute von Panem“-Saga steht ein sensationeller Cast im Rampenlicht der Arena: angeführt von Joseph Zada („Solange wir lügen“) und Ralph Fiennes („Konklave“) als Präsident Snow sowie mit Jesse Plemons („Civil War“), Glenn Close („Knives Out 3: Wake Up Dead Man“), Kieran Culkin („Succession“), Elle Fanning („Like A Complete Unknown“), Mckenna Grace („All das Ungesagte zwischen uns – Regretting You“) und Maya Hawke („Stranger Things“). Basierend auf Suzanne Collins aktuellem Bestseller „Die Tribute von Panem L: Der Tag bricht an“, der sich nach dem Erscheinen im März 2025 allein in der ersten Woche bereits 5 Millionen Mal verkaufte, entzündet Regisseur Francis Lawrence erneut die Flamme des Widerstandes für Panem.