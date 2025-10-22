Im August kündigte Stefan Raab (59) in seiner Samstagabendshow "Stefan und Bully gegen irgendson Schnulli - Die Show des Manitu" sein neues Format "Die Unzerquizbaren" mit seinem ehemaligen "Show-Praktikanten" Elton (54) an. Jetzt hat RTL die Ausstrahlungstermine bekannt gegeben. Wie der Sender nun mitteilte, zeigt RTL zunächst zwei Ausgaben von "Die Unzerquizbaren" am 15. und 22. November, jeweils um 20:15 Uhr - vorab auch auf RTL+. In dem neuen Primetime-Quiz treten fünf "wissensstarke Kandidaten" gegen das TV-Duo Raab und Elton an.

Der Ablauf über vier Runden Gespielt wird über vier Runden um bis zu 100.000 Euro. Die Kandidaten treten jeweils gegeneinander und gleichzeitig gegen die "angeblich Unzerquizbaren" an. Dabei müssen sich Elton und Raab immer auf eine Antwort einigen. Drei Kandidaten kommen weiter. Im Halbfinale treten dann nur noch zwei Herausforderer an: Der eine Kandidat gegen Elton, der andere gegen Raab. Im Finale muss es der beste Quizzer mit dem Duo gemeinsam aufnehmen. Wie bereits bekannt war, moderiert Laura Wontorra (36) das neue Show-Quiz, die Heavytones sorgen für Musik.

Mehrere Raab-Shows seit seinem Comeback 2024 Mit "Die Unzerquizbaren" erhält Stefan Raab ein weiteres Primetime-Format bei RTL - dem Sender, bei dem er 2024 nach fast zehn Jahren TV-Pause sein Comeback feierte. Nach dem Boxkampf gegen Regina Halmich (48) am 14. September startete seine Show "Du gewinnst hier nicht die Million bei Stefan Raab", zunächst exklusiv auf RTL+, später auch im linearen Programm. Aufgrund schwacher Quoten wurde sie im Juni 2025 eingestellt. Nach der Sommerpause kehrte der 59-Jährige im September mit der neuen "Die Stefan Raab Show" am Mittwochabend zurück. Neben der Spielshow "Stefan & Bully gegen irgendson Schnulli" (seit Dezember 2024) präsentiert er auch noch Raabs Pokernacht mit GGPoker.de (seit Februar 2025). Zudem suchte Raab im ESC-Vorentscheid "Chefsache ESC 2025 - Wer singt für Deutschland?" den deutschen Beitrag für den Eurovision Song Contest in Basel.