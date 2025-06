Von den anfänglichen 16 Promis sind in der finalen Folge 6 der RTL-Show "Die Verräter - Vertraue Niemandem!" nur noch vier vorhanden, als es dann am Lagerfeuer zur Stunde der Wahrheit kommt. Zugleich wird es ein gnadenloser Showdown, bei dem ein Loyaler aus allen Wolken fällt. Wer kann sich 2025 in der dritten Staffel den Sieg erspielen - und hat der Verrat wirklich dazu beigetragen?