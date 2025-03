Die "Let's Dance"-Jury geht gemeinsam zu "Die Verräter". Motsi Mabuse (43), Jorge Gonzáles (57) und Joachim Llambi (60) werden in der kommenden dritten Staffel der Show dabei sein, wie RTL nun bekannt gab. Auch welche Stars mit ihnen in den sechs neuen Folgen zu sehen sein werden, steht schon fest.

Moderatorin Sonja Zietlow ist wieder mit dabei

Wann die neue Staffel von "Die Verräter - Vertraue Niemandem!" an den Start geht, will der Sender in Kürze bekannt geben. Bekannt ist bereits, dass parallel zum Sendestart bei RTL auf RTL+ die ersten beiden Folgen verfügbar sind, danach gibt es die neue Folge immer eine Woche vor der TV-Ausstrahlung.

Zu sehen ist dann in der Show auch wieder Moderatorin Sonja Zietlow (56), die die Prominenten im "Verräter"-Schloss begrüßt. Als Preis gibt es einen Silberschatz von bis zu 50.000 Euro.

Erst im November 2024 ging die zweite Staffel "Die Verräter - Vertraue Niemandem!" zu Ende. Am Schluss konnten sich Reality-TV-Star Jessica Haller (34) und Tänzerin Oana Nechiti (37) als Verräterinnen durchsetzen und 27.500 Euro bejubeln. In Staffel eins sicherte sich 2023 Sängerin Anna-Carina Woitschack (32) zusammen mit ihrem Schlagerkollegen Vincent Gross (28) den Silberschatz in Höhe von 46.500 Euro.