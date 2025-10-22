Der Pilotfilm "Die Verteidigerin - Der Fall Belling" ist ein Justizthriller. Lohnt sich das Einschalten?

Der Pilotfilm "Der Fall Belling" der neuen SWR-Krimireihe "Die Verteidigerin" feiert am 22. Oktober um 20:15 Uhr im Ersten Premiere. In der Hauptrolle: Andrea Sawatzki (62) als engagierte Freiburger Anwältin Lou Caspari.

Andrea Sawatzkis nächster Coup? Andrea Sawatzki zählt zu den vielseitigsten Schauspielerinnen Deutschlands. Einem breiten Publikum wurde sie als Oberkommissarin Charlotte Sänger im Frankfurter "Tatort" (2001-2009) bekannt, wo sie Seite an Seite mit Jörg Schüttauf (63) alias Fritz Dellwo 18 Fälle löste. Zuvor war sie ebenfalls schon Teil des Sonntagskrimis. Als Gabi Bauer mischte die gebürtige Bayerin im "Polizeiruf 110"-Ableger aus dem fiktiven Städtchen Volpe (1995-2004) mit. In den vergangenen Jahren überzeugte sie das Publikum insbesondere auch als impulsive Familienmutter Gundula Bundschuh in der erfolgreichen ZDF-Reihe "Familie Bundschuh" (seit 2015). Nun steht "Die Verteidigerin" an - und abgesehen von klitzekleinen Drehbuch-Holprigkeiten, weil ein Pilotfilm einfach viel nebenher erzählen muss, macht auch dieser beeindruckende Auftakt wieder Lust auf mehr.

Spannender Auftakt mit moralischen Grauzonen "Die Verteidigerin - Der Fall Belling" spielt in Freiburg und dem umgebenden Schwarzwald und erzählt von einer Pflichtverteidigerin, die Gerechtigkeit will. Lou Casparis erste Mandantin, Linda Belling (brillant gespielt von Valery Tscheplanowa, 45), wird beschuldigt, ihren Mann vom Balkon gestoßen zu haben. Sie bestreitet die Tat nicht, sieht sich selbst als schuldig und lehnt anwaltliche Vertretung ab. Doch Caspari lässt nicht locker. Indem sie reihenweise Hinweise auf psychische und physische Misshandlung findet, erreicht sie in einem aufsehenerregenden Prozess eine milde Strafe für ihre Mandantin. Doch dann meldet sich ein weiterer Zeuge.

Starbesetzung und ein starkes Team Neben Sawatzki und Tscheplanowa beeindrucken Adriana Altaras, Thomas Limpinsel, Sarah Bauerett, Imanuel Humm, Patricia Coridun und viele mehr. Regie führte Martin Eigler, der gemeinsam mit Sönke Lars Neuwöhner auch das Drehbuch schrieb. Das Ergebnis ist ein Justizthriller mit psychologischem Tiefgang, getragen von starken Figuren und glaubwürdigen Emotionen in einer atmosphärischen Region.

Zukunft der Reihe Mit "Der Fall Belling" startet "Die Verteidigerin" als neue SWR-Reihe für den ARD-FilmMittwoch. Der zweite Film, "Die Verteidigerin - Der Fall Nicola", ist bereits abgedreht und wird voraussichtlich 2026 ausgestrahlt. Dann geht es für Sawatzki als Anwältin Lou Caspari um eine vermisste Frau und einen verzweifelten Freund. "Die Verteidigerin - Der Fall Belling" ist drei Monate lang in der ARD Mediathek verfügbar.