Fans der ehemaligen "Tatort"-Kommissarin Andrea Sawatzki (61) können sich bald auf neue spannende TV-Produktionen mit der Schauspielerin freuen. Wie der Sender SWR am 11. November bekannt gegeben hat, ist der erste Teil der neuen ARD-Filmreihe "Die Verteidigerin" im Kasten. Sawatzki spielt darin die Freiburger Anwältin Lou Caspari. Die Dreharbeiten zum ersten Film mit dem Arbeitstitel "Der Fall Belling" endeten demnach kürzlich in Freiburg im Breisgau.

Der erste Fall nimmt eine bedrohliche Wendung

In der kommenden Reihe "Die Verteidigerin" ist Sawatzki als Anwältin in Freiburg und im Schwarzwald im Einsatz. Zusammen mit ihrem Anwaltskollegen Roland Bernard, gespielt von Thomas Limpinsel (59), führt sie in der Stadt in Baden-Württemberg eine Anwaltskanzlei.

Der erste Fall dreht sich um eine Mandantin mit zwei Gesichtern, wie der SWR ankündigte. Sawatzkis Rolle Lou Caspari fühlt sich als Rechtsanwältin von einem Pflichtmandat herausgefordert. Ihre Mandantin Linda Belling wird beschuldigt, ihren Mann vom Balkon gestoßen zu haben. Die Künstleragentin streitet diesen Vorwurf nicht ab, sondern ist voller Schuldgefühle und erwartet im bevorstehenden Prozess einen Schuldspruch wegen Totschlags.

Während Caspari von Belling nur Gutes über deren Mann hört, findet sie in der Prozessvorbereitung immer mehr Hinweise darauf, dass die Ehe zerrüttet war und Belling von ihrem Mann misshandelt wurde. Es gelingt der Anwältin vor Gericht eine Bewährungsstrafe zu erzielen. Doch nach dem Ende des Verfahrens kommen immer mehr Zweifel an der Wahrhaftigkeit ihrer Mandantin auf. Neue Erkenntnisse lassen Lou Caspari keine Ruhe und sie lernt eine äußerst beunruhigende Seite von Linda Belling kennen...

Wann "Die Verteidigerin: Der Fall Belling" im TV im Rahmen des ARD FilmMittwoch laufen wird, ist noch nicht bekannt. In weiteren Rollen sind im ersten Film zudem Valery Tscheplanowa (44), Adriana Altaras (64) und Sarah Bauerett (40) zu sehen.