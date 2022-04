"Die Vroni aus Kawasaki" ServusTV: Japan-Soap in Dialekt-Synchro

Idee stammt von Polts Sohn

Der Sohn der Kabarettgröße, Martin Polt, hatte die Idee für "Die Vroni aus Kawasaki". Er sah "Hanbun, Aoi" in einer japanischen Hotelbar und fragte sich, was wohl eine Synchronisation in Dialektform beim Publikum auslösen würde. "Ich hoffe, dass die Zuschauer erstaunt reagieren. So etwas haben sie noch nie gesehen", meinte Gerhard Polt. Der Zustand der Zuschauerinnen und Zuschauer spiele aber auch eine Rolle, wusste Ostrowski: "Wenn in der Nacht schon eine gewisse Berauschung herrscht, kann es sein, dass man kurz denkt: 'Mit mir stimmt was nicht.' Aber nein: Im Fernsehen stimmt was nicht", schmunzelte der Schauspieler und Regisseur, der für die Äußerungen des Vaters, Otto Huber, verantwortlich zeichnete.