Diese 8 Filme sind nur noch im April auf Amazon Prime zu sehen

THE PURGE – DIE SÄUBERUNG

Der erste Teil der "Purge"-Filmreihe ist nur noch im April bei Amazon Prime zu sehen: In einer dystopischen Zukunft ist in den USA einmal pro Jahr für eine Nacht lang jedes Verbrechen erlaubt, auch Mord. In der "Purge Night" gibt es daher nur eine Regel: Überleben! Kompromissloser und spannungsgeladener Survival-Thriller!