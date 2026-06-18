Familienzuwachs bei RTL : Ab dem 5. Juli 2026 zeigt der Kölner Sender die 5. Staffel von "Diese Ochsenknechts" immer sonntags um 19:05 Uhr als Free-TV-Premiere. In acht Folgen begleitet die Reality-Doku Natascha Ochsenknecht und ihre Kinder Jimi Blue, Wilson Gonzalez und Cheyenne mit ihrem Ehemann Nino sowie ihre Mutter Bärbel. Die Sky Original Serie zählt zu den erfolgreichsten deutschen Reality-Doku-Marken und erhält bei RTL nun zusätzliche Sichtbarkeit im Free TV.

Worum geht es in der fünften Staffel?

Von Südafrika nach Lappland und Dubai, vom Landleben am Chianinahof in Österreich ab in die Glamour-Welt der TV-Veranstaltungen in Berlin, Köln & Co.: "Diese Ochsenknechts" sind zurück und starten in Staffel 5 wieder richtig durch. Nach der Familienversöhnung und dem Drama rund um Jimi geht es in der neuen Staffel für die Familie in den gemeinsamen Urlaub nach Südafrika. Doch in Kapstadt steht neben Sonne, einzigartigen Erlebnissen und Erfahrungen wieder neues Drama auf dem Programm – denn zwei Fronten in der Familie scheinen verhärtet und sorgen für Konfliktpotenzial. Deutlich harmonischer – aber mit kaum weniger Chaos – geht es unter den "Jungs" zu: Auf Nino, Wilson und Jimi wartet ein Männertrip nach Lappland mit Abenteuergarantie.