Am 9. Dezember lädt Moderator Jochen Schropp zur festliche Show "Diese Ochsenknechts feiern Weihnachten" mit vielen Studiospielen, Überraschungsgästen und einem Ausblick auf die neue Staffel "Diese Ochsenknechts".

Vielseitiges Weihnachtsfest

In der 60-minütigen Show geben Natascha, Cheyenne und Wilson Ochsenknecht sowie Nino Sifkovits und Bärbel Wierichs exklusive Einblicke, wie das Weihnachtsfest bei ihnen zelebriert wird. Was liegt auf dem Gabentisch, welche Gerichte werden aufgetischt und in welcher Farbe erstrahlt der Christbaum?

Jochen Schropp beleuchtet zusammen mit der Familie jeden Aspekt des Weihnachtsfests mit Glitzer, Glamour sowie ein bisschen Chaos. Mit ausgefallenen Spielen im Studio, Überraschungsgästen sorgt die Show für garantierte Weihnachtsstimmung.