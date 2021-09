Egal ob in Filmen, Serien, auf internationalen Laufstegen, an DJ-Pulten, als gern gesehene Gäste auf roten Teppichen, in den sozialen Netzwerken und in den Boulevardmedien – "Diese Ochsenknechts" mit Mutter Natascha und den Geschwistern Cheyenne, Wilson Gonzalez und Jimi Blue sowie ihren PartnerInnen und Kindern sind ständig im Gespräch.

Doch wie sieht ihr Familienleben abseits von Kameras und Blitzlichtgewitter aus?

Bei der non-fiktionalen Serie gewähren die ProtagonistInnen sechs Episoden hindurch exklusive Einblicke in ihr Familienleben vom Bauernhof in Graz über Hannover und Berlin bis in die Toskana und nach Mallorca.