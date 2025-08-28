Es geht weiter mit Schlagzeilen, Hofleben, Hochzeitsplanung, Gefängnis und emotionalen Familienmomenten: Im zweiten Teil der vierten Staffel von "Diese Ochsenknechts" erwarten uns ab 16. September fünf neue Episoden. Hier ist als Einstimmung ein Trailer dazu:

Herausfordernde Momente für die Ochsenknechts

Die neuen Episoden knüpfen direkt an die bisherigen Ereignisse an und begleiten die prominente Familie durch ihr bisher bewegtes 2025 – mit allen schlagzeilenreichen Höhen und Tiefen.

Die Familie steht in dieser Staffel besonders eng zusammen. So muss sich Jimi einer enormen Herausforderung stellen: Er wurde in Hamburg festgenommen, nach Österreich ausgeliefert und dort auf Kaution freigelassen. Wie geht es für ihn weiter und was sagt seine Familie zu den Ereignissen? Neben diesen herausfordernden Momenten wird es auch gewohnt laut und bunt. Natascha, Wilson und Cheyenne Ochsenknecht, Nino Sifkovits sowie Oma Bärbel Wierichs geben neue Einblicke in ihr Leben - vom gemeinsamen Griechenlandurlaub bis zu den Hochzeitsvorbereitungen für Manager und Familienfreund Binh Nguyen.