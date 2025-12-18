Der Altmeister kehrt zurück. 2026 wird es endlich wieder einen neuen Film von Star-Regisseur Steven Spielberg (78) geben. Sein neuestes Projekt mit dem Titel "Disclosure Day - Der Tag der Wahrheit" startet am 11. Juni 2026 in unseren Kinos.

Im Zentrum des Films steht die weltweite Reaktion auf die Entdeckung außerirdischen Lebens. "Was wäre, wenn du herausfinden würdest, dass wir nicht allein sind? Angenommen, jemand könnte dir das beweisen: Hättest du Angst? Nächsten Sommer erfährt die gesamte Menschheit die Wahrheit", heißt es in der offiziellen Inhaltsangabe.

Der jetzt veröffentlichte Trailer verspricht ein beeindruckendstes Sci-Fi-Werk mit hochkarätiger Besetzung.