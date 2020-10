Disney+ bietet mit GroupWatch neue Zusatzfunktion

Seit 22.10. ist die GroupWatch bei Disney+ auch in Österreich, Deutschland und der Schweiz verfügbar. Dieses Angebot eröglicht bis zu sieben Personen Portfolios zu streamen, auch wenn sie nicht an einem Ort ist. Die Nutzung ist entweder über die Disney+ App auf der Website, über Mobilgeräte, internetfähige TV-Geräte oder Smart TVs möglich. Darüber hinaus können Reaktionen in Echtzeit mit allen geteilt werden.

Abonnenten können das GroupWatch-Erlebnis durch das GroupWatch Symbol starten, das auf der Detailsseite der Filme und Serien auf Disney+ zu finden sein wird.