Ohne Aufpreis haben Abonnenten bald die Möglichkeit, auch Disney Channel zu streamen. Parallel bleibt Free-TV-Empfang erhalten.

Disney+ baut sein Angebot weiter aus: Ab Mai wird auch der hauseigene Disney Channel innerhalb des Streamingdienstes verfügbar sein. Das kündigte Disney nun in München an. Für Abonnentinnen und Abonnenten fallen keine zusätzlichen Kosten an, der Sender wird als linearer Kanal in die App eingebunden. Der Schritt folgt auf eine ähnliche Ankündigung Anfang April, als Disney bekanntgegeben hatte, ausgewählte Sportinhalte des US-Senders ESPN in den Streamingdienst zu integrieren - und so Teile des Sportsenders wie Sportdokus aber auch Live-Sport aus NBA und NHL erstmals auch für europäische User zugänglich zu machen.

Kinderserien am Morgen, Sitcoms am Abend Das Programm des Disney Channels ist nach Tageszeiten strukturiert. Am frühen Vormittag laufen Formate für Vorschulkinder, darunter die mehrfach mit dem Emmy ausgezeichnete australische Animationsserie "Bluey". Am Nachmittag wird die Zielgruppe der Sechs- bis Zwölfjährigen bedient, etwa mit "Miraculous" oder "Phineas und Ferb". Seit Anfang des Jahres bespielt der Sender zudem einen neuen Vormittagsblock unter dem Titel "Mein Morgen" mit Sitcom-Klassikern wie "Modern Family" oder "Wunderbare Jahre". Am Abend folgen Spielfilme sowie - in den kommenden Monaten - die Serien "How I Met Your Mother" und "Scrubs".

TV und Streaming nähern sich an Wirklich neuer Content zieht damit nicht auf Disney+ ein, allerdings dürfte der Livestream mit der TV-typischen Programmierung sowohl Familien mit Kindern als auch Nostalgiker freuen. Für das klassische Fernsehpublikum ändert sich hingegen zunächst nichts: Der Disney Channel ist weiterhin kostenfrei über Satellit, Kabel und via Internet zu empfangen. Die Integration in Disney+ ist damit eher eine Ergänzung als ein Strategiewechsel hin zu reinem Streaming. Eun-Ky Park, Country Manager der Walt Disney Company für Deutschland, Österreich und die Schweiz, begründet die Erweiterung mit unterschiedlichen Nutzungsgewohnheiten: "Wir verbinden Orientierung und gemeinsames Fernseherlebnis mit der Flexibilität von Streaming." Die Integration reiht sich ein in einen Branchentrend: Streaming-Anbieter versuchen zunehmend, ihre Dienste durch lineare Kanäle, Live-Sport und klassische TV-Marken zu verbreitern, um sich von reinen On-Demand-Plattformen abzusetzen.