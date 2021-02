Das wissen wir über die "Loki"-Serie auf Disney+

Die "Loki“-Serie wird nach "WandaVision“ und "The Falcon and the Winter Soldier“ die dritte Serie im Marvel-Universum. Es sind sechs Episoden angekündigt, die im Wochenrhythmus erscheinen sollen, wobei bereits jetzt schon eine zweite Staffel geplant ist. Auch Owen Wilson ist Teil der Serie, aber welche Rolle er spielen wird, ist noch unklar – genauso wie die Frage, ob Thor einen Cameo-Auftritt haben wird.

Außerdem gab Disney auch Starttermine für weitere Projekte bekannt. “Star Wars: The Bad Batch” erscheint am 4. Mai, die zweite Staffel von “High School Musical: The Musical: The Series” am 14. Mai und das “Monster AG”- Spin-off “Monsters at Work” am 2. Juli.