Disney+ Österreich führt ab 11. November 2026 eine neue werbefinanzierte Abo-Option ein. Die neue Abo-Option Standard mit Werbung wird zusätzlich zu den bestehenden Optionen „Standard“ und „Premium“ angeboten und bietet Abonnentinnen und Abonnenten noch mehr Auswahl und Flexibilität bei der Wahl der für sie passenden Option, um die stetig wachsende Auswahl an neuen Serien, Blockbuster-Filmen, exklusiven Originals und Live-Sportinhalten zu genießen. Die Abo-Option umfasst zudem Videoqualität bis zu 1080p Full HD, 5.1-Audio und zwei gleichzeitige Streams.