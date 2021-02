Diese Szene hätte Tarantino fast aus "Django" geschnitten

"Django" ist bisher der größte kommerzielle Erfolg von Quentin Tarantino. Der eigenwillige Western zählt zu den besten Filmen des Regiseurs und hat zahlreiche ikonische Szenen, Zitate und Memes hervorgebracht. Auch wenn Tarantino einer der erfahrensten Filmemacher unserer Zeit ist, war er sich bei einer Szene nicht sicher, ob sie tatsächlich in seinen Film passen würde.

Tarantino und Edgar Wright sprachen im "Empire"-Film-Podcast über legendäre Kino-Momente und erwähnten dabei die Szene in "Django Unchained", in der sich eine Gruppe Ku-Klux-Klan-Mitglieder über den schlechten Schnitt ihrer Masken beschwert. Unter anderem hat Jonah Hill einen Gastauftritt als frustrieter Südstaatler, der versucht, Klarheit in die verwirrende Situation zu bringen.