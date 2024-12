"Doctor Who" ist die am längsten laufende Science-Fiction-Fernsehserie der Welt. Die allererste Folge "An Unearthly Child" wurde 1963 ausgestrahlt, und seit unglaublichen 60 Jahren begeistert und unterhält diese beliebte Marke Zuschauer weltweit. Nun steht 2024 das mit Spannung erwartete Weihnachts-Special "Joy to the World" auf Disney+ bevor, in dem und ein "Bridgerton"-Gaststar erwartet. Hier ist der Trailer dazu: