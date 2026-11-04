„Dogfight“: Statham dreht mit Guy Ritchie Netflix-Rachethriller

Sie können in künstlerischer Hinsicht voneinander einfach nicht genug kriegen: Nun wurde die siebte Zusammenarbeit von Guy Ritchie und Jason Statham angekündigt . Bisher kamen unter anderem Werke wie „Lock, Stock and Two Smoking Barrels“, „Snatch“, „Revolver“, „Wrath of Man“ und „Operation Fortune“ bei dieser fruchtbaren Kooperation zustande. Für Netflix drehen die beiden mit „Dogfight“ im kommenden Jahr einen Rachethriller, der selbstverständlich in der Londoner Unterwelt spielt - wer hätte bei diesem Regisseur etwas anderes erwartet? Genaue Details zur Story werden derzeit aber noch unter Verschluss gehalten.

Wer spielt in „Dogfight“ mit?

Guy Ritchie führt Regie, schreibt das Drehbuch und produziert den Film (über seine Firma Toff Guy Films). Jason Statham übernimmt die Hauptrolle und produziert ebenfalls (über seine Firma Punch Palace). „Deadline“ nennt neben Statham auch noch Vinnie Jones, Jason Isaacs, Babs Olusanmokun, Camila Mendes, Ben Foster, Jonny Lee Miller und Raúl Alejandro als Mitwirkende.

Die Dreharbeiten sollen Anfang 2027 in Großbritannien beginnen. Ein konkreter Veröffentlichungstermin auf Netflix steht noch nicht fest; vor Ende 2027 oder 2028 ist jedoch nicht mit dem Film zu rechnen.