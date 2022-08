TV-Tipp: Doku über Rockband Kiss auf ARTE

Vier Jahre ist es her, dass die Rockgruppe Kiss ihre finale Abschiedstournee ankündigte, die im Jänner 2019 begann. Auch pandemiebedingt dauert die "End Of The Road"-Tour an. Kiss, die im kommenden Jahr ihr 50. Bandjubiläum feiern, füllen mit Hymnen wie "Rock And Roll All Nite", "Detroit Rock City" und "Shout It Out Loud" weiterhin die großen Hallen. Dass das nicht immer so war, zeigt eine zweiteilige Doku über die New Yorker Kultband am Freitag (21.55 Uhr) bei Arte.

Der Dokumentarfilm feierte in den USA bereits im letzten Sommer Premiere, wird nun aber erstmals in Deutschland ausgestrahlt. "Niemand hat je so dick aufgetragen wie Kiss", schwärmt Dave Grohl. Der Foo-Fighters-Frontmann und ehemalige Nirvana-Drummer ist einer der prominenten Kiss-Fans, die zu Wort kommen. Ein anderer ist Tom Morello, einflussreicher Gitarrist von Rage Against The Machine, für den Kiss als Teenager eine Offenbarung waren. "Sie waren die gefährlichste und gefürchtetste Band Amerikas", sagt er.