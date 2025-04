Eine neu angekündigte Serie soll den Rechtsstreit zwischen den "Nur noch ein einziges Mal"-Co-Stars Blake Lively und Justin Baldoni beleuchten. Wie US-Medien übereinstimmend berichteten, kündigte Warner Bros. UK & Ireland die Dokuserie unter dem Arbeitstitel "Baldoni vs Lively: A Hollywood Feud" an. Diese soll ab Juni auf dem Streamingdienst Discovery+ zu sehen sein. Branchenmedien wie "Variety" zufolge wirft die von Optomen produzierte Serie einen "forensischen" Blick auf die Vorgeschichte der bevorstehenden Gerichtsverhandlungen.

Damit ist es die zweite Produktion, die sich mit dem Streit der Schauspieler beschäftigt. Vor zwei Wochen präsentierte das Unternehmen ITN Productions die Dokumentation "He Said, She Said: Blake Lively vs Justin Baldoni". Während sie in einer 90-minütigen Fassung laut "Variety" bereits beim britischen Sender Channel 5 ausgestrahlt wurde, wird eine einstündige Version am heutigen Montag in den USA zu sehen sein. Zudem sei sie dort auf Streamingdiensten verfügbar.