Ein Porträt über Gier, familiäre Verstrickungen und ein System, das zu gerne an das "Green Energy"-Wunder glauben wollte.

Vom vermeintlichen Retter der Energiewende zum verurteilten Millionenbetrüger: Die Dokumentation "Holt – Der Windkraft-Schwindler" beleuchtet den spektakulären Aufstieg und tiefen Fall eines jungen Unternehmers aus dem Emsland. Mit nicht einmal 30 Jahren verkaufte Hendrik Holt Energiekonzernen Windkraftprojekte, die nur auf dem Papier existierten. Durch systematische Fälschungen täuschte er ein Imperium vor, das auf eine Beute von über einer Milliarde Euro schielte. Der Film zeigt das fesselnde Katz-und-Maus-Spiel mit der Staatsanwaltschaft Osnabrück, das 2020 im Hotel Adlon mit Handschellen endete. Hier ist der Trailer dazu:

Holt selbst kommt ebenfalls zu Wort Creator, Drehbuchautor, Regisseur Jan Peter und sein Team (bekannt durch die Doku-Erfolgsserie "Lubi - Ein Polizist stürzt ab") dokumentieren, wie die "Holt Holding" durch geschickte Selbstinszenierung das Vertrauen von Investoren gewann, während Zustimmungserklärungen von Gemeinden schlicht am Computer erfunden wurden. Neben den Ermittlern kommen auch Holt selbst sowie seine Familie zu Wort und offenbaren die zerstörerische Dynamik zwischen Machtanspruch und moralischem Bankrott. Jan Peter sagt dazu in den Presseunterlagen: "Es war uns wichtig, unterschiedliche Perspektiven abzubilden: die des Täters, seines familiären und geschäftlichen Umfelds sowie die der Ermittlungsbehörden und der Journalisten, die den Fall über Jahre begleitet haben. Hendrik Holt hat sein Leben, seinen Erfolg und seine Rolle über Jahre hinweg selbst inszeniert – gegenüber Geschäftspartnern, in der Öffentlichkeit und in sozialen Medien. Wir greifen diese Selbstinszenierung filmisch auf und führen sie weiter, bis sie sich selbst entlarvt."

Wann ist "Holt – Der Windkraft-Schwindler" zu sehen? Die Doku ist ab 27. März 2026 in der ARD Mediathek verfügbar und am 08. April 2026 um 22:50 Uhr im Ersten.