Dokumentarfilm-Festival ethnocineca geht auch 2021 online

Eröffnungsfilm

Am 6. Mai 20 Uhr eröffnet die ethnocineca 2021 mit dem Dokumentarfilm "Treshold" der brasilianischen Filmemacherin Coraci Ruiz aus dem Jahr 2020.

Der autobiografische Dokumentarfilm "Treshold" porträtiert vor dem Hintergrund des autoritären Aufschwungs der brasilianischen Regierung drei Generationen einer Familie im Kampf um Selbstbestimmung. Coraci Ruiz begleitet ihren heranwachsenden Sohn in der Entscheidung einer Geschlechtsangleichung mit der Kamera – und damit auch Konflikte, Gewissheiten und Ungewissheiten, die ihn auf der Suche nach seiner Identität beschäftigen.

Coraci Ruiz‘ Mutter hatte schon in den 1960ern für Frauenrechte in Brasilien demonstriert, und so will auch die Filmemacherin überholte Denkweisen durchbrechen, um sich ihren Ängsten und Vorurteilen zu stellen, denn nicht nur ihr Sohn durchläuft einen Wandlungsprozess.