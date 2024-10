In rund drei Wochen (5. November) entscheiden die Bürgerinnen und Bürger der USA, wer nach Präsident Joe Biden (81) ins Weiße Haus ziehen darf. Dass der republikanische Kandidat Donald Trump (78) im Wahlkampf gerne auf gefühlte Fakten statt auf die Realität zurückgreift, bewies er schon in zahlreichen Auftritten. Man denke nur an die Mär, Einwanderer würden Haustiere verspeisen. Mit einer neuen Attacke gegen Demokratin Kamala Harris (59) zeigte Trump nun, die Aussage des 1987 erschienen Antikriegsfilms "Full Metal Jacket" von Stanley Kubrick (1928-1999) völlig fehlinterpretiert zu haben.

Bei einem Wahlkampf-Auftritt im US-Bundesstaat Kalifornien kam Trump auf das US-Militär zu sprechen. Um seine Behauptung zu untermauern, dass Harris ein "wokes Militär" wolle, wurde ein Clip gezeigt, der Trumps Vision einer starken Armee mit jener der Demokratin verglich. Für die Absichten von "Kameradin Kamala" stehe unter anderem ein Ausschnitt von Rachel L. Levine (66), einer Transgender-Frau, die 2021 unter Biden in den Rang eines Admirals im United States Public Health Service berufen wurde.