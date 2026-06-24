"Drawn Together"-Teaser-Trailer: Teil 1 der Enfrentados-Reihe

Amazon Prime Video hat wieder einen romantischen Thriller für uns parat: Mit dem kommenden internationalen Prime Original-Film "Drawn Together" erscheint der erste Teil der Enfrentados-Reihe von Bestsellerautorin Mercedes Ron mit Ester Expósito und Hugo Diego García in den Hauptrollen. Zur Einstimmung folgt hier der Teaser-Trailer:

Worum geht es in "Drawn Together"? Marfil Cortés, die Tochter eines spanischen Wirtschaftsmagnaten, führt ein scheinbar perfektes Leben in New York. Doch dieses gerät aus den Fugen, als sie entführt und unter mysteriösen Umständen wieder freigelassen wird. Aus Sorge um ihre Sicherheit engagiert ihr Vater den geheimnisvollen Sebastian Moore als persönlichen Bodyguard. Trotz ihrer ausgeprägten Unabhängigkeit und seiner professionellen Distanz entsteht zwischen den beiden eine starke Anziehungskraft. Während Sebastians verschlossene Art und Marfils temperamentvolle Persönlichkeit langsam ihre Schutzmauern durchbrechen, geraten sie nach ihrer Rückkehr nach Spanien zunehmend in ein Netz aus Gefahren, Geheimnissen und Intrigen. Schon bald wird deutlich: Nichts – und niemand – ist so, wie es zunächst scheint.

Wann ist "Drawn Together" zu sehen? Teil 1 der Enfrentados-Reihe erscheint am 9. September 2026 exklusiv bei Prime Video in mehr als 240 Ländern und Regionen weltweit. Mit dieser Produktion setzen Prime Video und Mercedes Ron ihre erfolgreiche Zusammenarbeit fort. Die beiden Filme markieren die dritte gemeinsame Adaption nach der erfolgreichen Umsetzung der Culpables-Trilogie sowie von Tell Me Softly.