Dreharbeiten mit Chris Pine wegen Corona abgebrochen

Nachdem ein Teammitglied positiv auf Covid-19 getestet wurde, hat New Line am Mittwochabend die Dreharbeiten zu Olivia Wildes neuem Film "Don't Worry Darling" vorübergehend eingestellt. Florence Pugh, Harry Styles, Chris Pine, KiKi Layne, Gemma Chan spielen in der neuen Produktion die Hauptrollen, während Nick Kroll und Olivia Wilde in Nebenrollen zu sehen sein werden.