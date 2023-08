Drehbuchautorenstreik: "Jeopardy" benutzt Aufgaben noch einmal

Drehbuchautor:innen-Streik in Hollywood seit Anfang Mai

Die Drehbuchautoren streiken in den USA bereits seit Anfang Mai. Am Freitag hatten sich Vertreter der Writers Guild of America (WGA) erstmals wieder mit Vertretern der Film- und Fernsehproduzenten (Alliance of Motion Picture and Television Producers/AMPTP) getroffen, aber ohne Ergebnis.

Seit rund einem Monatg streiken nun zudem auch noch Zehntausende Mitglieder der Schauspielgewerkschaft SAG-AFTRA. Der Doppelstreik legt Hollywood nahezu lahm. In den USA können derzeit praktisch keine Filme und Serien mehr gedreht werden. Die Schauspieler und Autoren fordern unter anderem Gehaltserhöhungen und eine Regelung für den Einsatz von Künstlicher Intelligenz. Die Fronten scheinen weiterhin verhärtet, Anzeichen für ein baldiges Streikende gibt es nicht.