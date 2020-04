2 Dokus und 1 Komödie aus Österreich: Gerade noch im Kino, jetzt zum Streamen!

Der Dokumentarfilm "Brot" lief bereits vor der Coronavirus-Krise in den Kinos und wird danach hoffentlich wieder zu sehen sein. Ein Film, der Backversuche in unserer häuslichen Abgeschiedenheit perfekt ergänzt und die Vorfreude auf jene Zeit steigert, in der man handwerklich perfektes Backwerk auch wieder in größerer Runde genießen kann.