Es regiert der Wahnsinn dort, wo eigentlich Ruhe herrschen sollte! Mit "Drunter & Drüber – Chaos auf dem Friedhof" hat am Montag, dem 5. Jänner 2026, ab 20.15 Uhr eine schwarzhumorige TV-Komödie in acht Teilen ORF-1-Premiere : Inszeniert von Christopher Schier nach einem Drehbuch von Judith Westermann beginnt die Geschichte dort, wo Ordnung eigentlich selbstverständlich sein sollte – auf dem Friedhof.

Kaum ist der bisherige Vorgesetzte durch eine herabfallende Grabstatue ums Leben gekommen, ist es vorbei mit stiller Pietät und geregelten Abläufen. Für Nicholas Ofczarek in der Rolle des pflichtbewussten Bestatters Heli Wondratschek scheint der Moment gekommen, endlich selbst das Kommando zu übernehmen. Doch statt der erhofften Beförderung präsentieren die Behörden eine Überraschung: Ursula Fink (Julia Jentsch) übernimmt die Leitung – fachfremd, unkonventionell und mit ganz eigenen Vorstellungen vom Betrieb zwischen Grabstein und Bürokratie. In weiteren Rollen spielen unter anderem Ulrike C. Tscharre, Harald Windisch, Nikolai Baar-Baarenfels, Ella Lee, Johanna Orsini und Sarah Viktoria Frick.

Episodenguide und Spielzeiten auf ORF 1

Drunter & Drüber – Chaos auf dem Friedhof I/1: Jetzt isser tot (20.15 Uhr, ORF 1)

Der Tod des Friedhofsleiters bringt den Alltag am Friedhof Donnersbach abrupt zum Stillstand. Der langjährige Stellvertreter Heli Wondratschek (Nicholas Ofczarek) rechnet sich erstmals reale Chancen auf die Leitung aus. Die Entscheidung der Behörden fällt jedoch anders: Ursula Fink (Julia Jentsch) übernimmt die Führung des Friedhofs. Während sich das Team neu orientieren muss, beginnen erste Machtfragen den Betrieb zu bestimmen.

Drunter & Drüber – Chaos auf dem Friedhof I/2: Viecherl (20.40 Uhr, ORF 1)

Ursulas erste Entscheidungen sorgen für Aufsehen. Eine genehmigte Bestattung im Tierkostüm bringt Heli endgültig aus der Fassung. Zusätzliche Zwischenfälle heizen die Stimmung weiter an, während die Verstorbenen das wachsende Durcheinander aufmerksam verfolgen.

Drunter & Drüber – Chaos auf dem Friedhof I/3: Und Tschüss (21.05 Uhr, ORF 1)

Ursula will beweisen, dass sie die richtige Wahl für die Leitung ist. Doch eine Serie unglücklicher Ereignisse – vom defekten Kühlraum bis zu technischen Pannen – stellt ihren Tatendrang auf die Probe. Heli beobachtet die Entwicklung mit sichtlicher Genugtuung.

Drunter & Drüber – Chaos auf dem Friedhof I/4: Schleicht’s eich (21.30 Uhr, ORF 1)

Als Ursula krankheitsbedingt ausfällt, übernimmt Heli vorübergehend das Kommando. Seine strikten Vorgaben stoßen im Team jedoch auf Widerstand. Ein Streik legt den Betrieb lahm, und Heli muss ein Begräbnis eigenständig organisieren.

Drunter & Drüber – Chaos auf dem Friedhof I/5: Rentabilität (22.05 Uhr, ORF 1)

Die drohende Schließung des Friedhofs zwingt Heli zu neuen Überlegungen. Mit ungewöhnlichen Maßnahmen soll Donnersbach wirtschaftlich abgesichert werden. Die Mitarbeitenden ziehen mit, ohne zu wissen, wie ernst die Lage tatsächlich ist.

Drunter & Drüber – Chaos auf dem Friedhof I/6: Tag des offenen Grabes (22.25 Uhr, ORF 1)

Ursula kehrt an den Arbeitsplatz zurück und setzt auf Öffentlichkeit. Ein Aktionstag mit vielfältigem Programm soll neue Aufmerksamkeit schaffen. Die Vorbereitungen geraten jedoch rasch außer Kontrolle.

Drunter & Drüber – Chaos auf dem Friedhof I/7: Hoit ma zsam (22.50 Uhr, ORF 1)

Eine prominente Beisetzung scheint die Rettung für den Friedhof zu sein. Das Team arbeitet geschlossen auf dieses Ziel hin, doch bürokratische Hürden gefährden den Erfolg. Unterschiedliche Herangehensweisen sorgen erneut für Spannungen.

Drunter & Drüber – Chaos auf dem Friedhof I/8: Ois oder nix (23.15 Uhr, ORF 1)