Die Vorbereitungen für die nächste Staffel "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!" (RTL) laufen bereits auf Hochtouren. Wie die "Bild"-Zeitung nun aus Produktionskreisen erfahren haben will, stehen die ersten drei Kandidatinnen und Kandidaten für das Dschungelcamp 2025 bereits fest.

Reality-TV-Erfahrung trifft auf Schauspiel-Prominenz

Mit Yeliz Koc (31) wird demnach eine erfahrene Reality-TV-Teilnehmerin den Weg in den australischen Dschungel antreten. Die Ex-Freundin von Jimi Blue Ochsenknecht (32), mit dem sie Ende 2021 Tochter Snow (3) bekam, konnte 2023 bei "Promi Big Brother" (Sat.1) den Sieg für sich verbuchen. Aktuell ist sie bei "Love Island VIP" (RTLzwei) zu sehen. Im kommenden Jahr wird sie mit ihrem Ex-Partner Jannik Kontalis an "Prominent getrennt - Die Villa der Verflossenen" (RTL+) teilnehmen.

Bekannt wurde die Hannoveranerin Yeliz Koc 2018 als Kandidatin in der Datingshow "Der Bachelor" (RTL). Sie verpasste dem damaligen Bachelor Daniel Völz (39) eine Ohrfeige, nachdem er sie nicht in die nächste Runde gebeten hatte, obwohl die beiden sich am Tag vor der Wahl geküsst hatten.