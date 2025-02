In einer Woche, am 9. Februar, wird bei RTL ( auch via RTL+ ) die Dschungelkönigin oder der Dschungelkönig gekrönt. Schon jetzt reißt bei den noch verbliebenen Promis in der aktuellen Staffel von "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!" jedoch teilweise der Geduldsfaden. In Folge 10 darf sich Pierre Sanoussi-Bliss (62) am Lagerfeuer ein weiteres Drama ansehen, auch wenn er diesmal "den Film nicht ganz verstanden" hat. Doch worum geht es überhaupt und welcher Kandidat oder welche Kandidatin wird in der Ausgabe vom 2. Februar aus dem Dschungelcamp gewählt?

Leckere Tomatensauce und aufgekratztes Ecstasy-Gummibärchen

Die am Samstag aus dem Camp gewählte Yeliz Koc (31), die zum Zeitpunkt der Aufnahme des nächsten Einspielers noch zugegen war, stellt kurz darauf zusammen mit Lilly Becker (48) und Bott fest, dass es am Lagerfeuer stinkt. Der Grund? Alessia Herren (23) lässt die Bohnen und den Reis anbrennen. Stehfest bietet an, das Essen "noch zu retten" und die beiden geraten aneinander. Herren hat das Gefühl, dass ihre Mitcamperin ihr unterstellt, sie würde Reis und Bohnen absichtlich anbrennen lassen. Sam Dylan (33) sieht sich unterdessen als Retter von Salz und Pfeffer und möchte nicht, dass Stehfest das kostbare Gut für das misslungene Essen verschwendet.

Das bereits angesprochene Drama nimmt daraufhin seinen Lauf. Die Hauptdarsteller in Sanoussi-Bliss' Film: Stehfest und Dylan. Für in der letzten Dschungelprüfung fünf erspielte Sterne gibt es unter anderem Kamelfleisch und Tomaten. Herren stellt an der Seite von Koc zur Wahl, ob sie aus den Tomaten eine Sauce zaubern soll oder ob man einen Tomatensalat daraus macht. Die Mehrheit entscheidet sich für die Sauce, Stehfest äußert jedoch den Sonderwunsch, die Tomaten aufzuteilen. "Das ist so anstrengend, das macht so gar keinen Spaß", meint Herren, die sich auch fragt, warum Stehfest "sich immer einmischen muss".

Herren möchte nicht mehr kochen, Stehfest springt prompt auf und will übernehmen. Als Dylan jedoch in Richtung Stehfest darauf hinweist, nicht "alles ungewaschen" anzufassen, rastet jene aus und es knallt kräftig zwischen den beiden. Er sitze nur rum, sie lästere und verdrehe die Augen. Der Rest der Runde ist zunächst still, doch irgendwann geht Becker dazwischen. Stehfest beschwert sich bei ihr, dass Dylan seit dem Einzug nichts für das Team leisten würde. Der wiederum erklärt, dass Stehfest die ganze Zeit umherspringe wie "ein Gummibärchen auf Ecstasy".