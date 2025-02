Das "Geschnatter" im diesjährigen Dschungelcamp geht weiter, Tränen fließen wieder und auch die Dschungelprüfung sorgt einmal mehr für Spannungen . Anna-Carina Woitschack (32) kann das Ganze jetzt recht egal sein, sie wurde an Tag 14 von "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!" bei RTL ( auch via RTL+ ) von den Zuschauerinnen und Zuschauern aus der Show gewählt .

Im Gespräch der Sängerin mit Pierre Sanoussi-Bliss (62) zeigt sich auch der Schauspieler genervt. Es sei "ein einziges Geschnatter". Niemand frage Stehfest nach ihrer Meinung. Jene fordert unterdessen in der Camp-Runde, nicht alles auf die Goldwaage zu legen. Beste Freundinnen werden die beiden in der Show jedenfalls nicht mehr, wie Woitschack später feststellt - und das nicht, weil sie gehen muss.

Direkt zum Einstieg der neuen Episode geht es noch einmal um Woitschacks Abbruch der Prüfung vom Vortag . Edith Stehfest (29), die schon für allerhand Wirbel im Lager gesorgt hat, hatte mit einem "Keine Sterne, aber übers Essen reden!" gegen die Abbrecherin gestichelt. Die wehrt sich und sieht das, was Stehfest immer mache, als verrückt an. Immer wisse sie alles besser und korrigiere die anderen Promis.

Auch Jörg Dahlmann (66), der sich am Vortag verabschieden durfte, ist noch zu sehen. Seine Freundin Claudia ist stolz auf ihren "Prachtkerl" und Timur Ülker (35) wird von seiner Verlobten gestärkt - er solle doch mehr von sich zeigen. "Bleib tapfer, Amore", wünscht Alessia Herrens (23) Mann derweil seiner Ehefrau. Von ihrem sie "über alles liebenden Ehemann" Eric (35) bekommt Stehfest versichert: "Meine geliebte Königin, meine Regenbogenbraut, [...] du bist eine stolze, unangepasste Frau ", die mit ihrer "Andersartigkeit genau richtig" sei. Dieser Auffassung dürften einige der Mitcamperinnen und Mitcamper nicht unbedingt sein. Der erste Seitenhieb nach dem " Love, Peace and Harmony "-Trip, wie ihn Maurice Dziwak (26) nennt, kommt aber von Ülker: "Hast du gehört, Maurice? Ich soll meine Geschichten erzählen, haben sie gesagt." Das geht Dziwak, der sich letztens mit Ülker gezofft hatte, natürlich gegen den Strich.

Deutlich harmonischer wird es in einem Einspieler, in dem die Promis endlich die traditionelle Post von ihren Familien, Partnern und Freunden bekommen. Während die lieben Zeilen Sanoussi-Bliss ein Lächeln aufs Gesicht zaubern, kullern bei einigen anderen Promis dicke Krokodilstränchen.

Vom "Löwen" zum "Schisser"

In der Dschungelprüfung soll sich Dziwak mit Lilly Becker (48) behaupten. "Ich bin auch ein kleiner Schisser", deutet er vor der Challenge noch an - was dann aber folgt, hat wohl kaum jemand erwartet. Mit Becker jeweils in einem Tank eingesperrt, der sich mit Wasser füllt, beginnt der "Löwe" wie am Spieß nach seiner "Lilly" zu schreien. "Lilly, ich will nicht mehr", brüllt er. Oder auch: "Lilly, ich kann nicht." Und: "Lilly, bitte. Ich hab Angst." Die ist irgendwann so perplex, dass sie wie auch das Moderatorenduo Sonja Zietlow (56) und Jan Köppen (41) lachen muss.

Dabei erkennt "Lilly! Lilly! Lilly!" aber auch, dass das Ganze wohl keinen Zweck hat und bricht mit einem "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!" die Prüfung ab. "Das einzige, was du drei Minuten lang gerufen hast, war: 'LILLY!!!'", stellt Köppen nach der misslungenen Prüfung fest. Null Sterne und damit keine Lebensmittel für die Camper.

Dziwak kommt zwar mit einem "Seid nicht sauer" zurück ins Camp, dass Becker erneut lachen muss, kommt aber nicht gut an. Die anderen können nicht glauben, dass es wieder kein richtiges Essen gibt. "Alle haben Riesenhunger, da könnte ich nicht mit erhobenem Haupt ankommen", urteilt Stehfest und auch Ülker spürt "eine Spannung" im Lager. Mehrfach spricht er an, dass er es nicht okay findet, wie das Prüfungsduo seinen Misserfolg präsentiert hat. "Wir haben auf jeden Fall nicht vorgehabt, null Sterne zu holen", rechtfertigt sich Dziwak vor dem "Moralapostel" später.

Am Ende der Folge steht es dann fest: Anna-Carina Woitschack muss das Camp verlassen.