Tag 6 im Dschungelcamp - und die Nerven könnten blanker nicht liegen. Die neueste Episode der RTL-Show "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!" (auch via RTL+) offenbarte einmal mehr, dass das wahre Drama meist nicht in den Dschungelprüfungen selbst steckt, sondern in den alltäglichen Zickereien am Lagerfeuer. Zunächst vergaloppierte sich aber Jörg Dahlmann (66) nach einer Schwulen-Verwechslung, später packte Yeliz Koc (31) über ihren Ex Jimi Blue Ochsenknecht (33) aus, bevor Jürgen Hingsen (67) plötzlich Maurice Dziwak (26) bloßstellte. Und am Ende wurde natürlich Sam Dylan (33) wieder in eine Prüfung gewählt...

"Du bist auch schwul? Das wusste ich nicht!" Mit dieser Fast-Verwechslung machte Anna-Carina Woitschak (32) den alten, weißen Jörg kurz sprachlos. Entrüstet entgegnete der: "Ich rede mit dir drei Tage nicht mehr, nachdem du gesagt hast, ich bin schwul. Ich bin zu 100 Prozent heterosexuell!" Endgültig cringe wurde es aber, als Jörg sich rechtfertigte, warum er reagierte, als sei Homosexualität etwas Schlimmes: "Ich liebe Schwule, aber ich bin hetero. Ich finde Schwule haben viel mehr Empathie und Sinn für das Schöne!" Außerdem würden Schwule doch alte Schlager lieben. Komplimente mit Geschmäckle... Pierre Sanoussi-Bliss (62) rückte die antiquierte Ansicht gerade: "Ich bin wie du, wir sind wie ihr. Es wird langsam Zeit, das zu akzeptieren." Plus Seitenhieb in Richtung Jörg: "Herzlich Willkommen 1950!"