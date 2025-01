Wann werden die Folgen ausgestrahlt und wann ist das Finale?

Am 24. Januar 2025 um 20:15 Uhr geht es auf RTL los. Nach 16 weiteren täglichen Live-Shows - ebenfalls zur Primetime - steigt am 9. Februar das große Finale. Das Wiedersehen gibt es einen Tag später am 10. Februar.

Dadurch ergibt sich folgender Episoden-Fahrplan: