Die 19. Staffel von "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!" soll diese Dschungelcamp-Kandidaten versammeln.

Schon bald müssen Prominente wieder im Dschungelcamp auf Luxus verzichten und sich in Prüfungen beweisen. Nun soll bereits feststehen, wer sich 2026 den Herausforderungen bei "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!" stellen wird. Die "Bild"-Zeitung will die zwölf Namen kennen.

Gil Ofarim soll in den Dschungel ziehen Musiker Gil Ofarim (43) soll in der 19. Staffel der RTL-Sendung dabei sein. Schon im August hatte die "Bild" von einer angeblichen Teilnahme des Sängers berichtet. 2021 hatte er sich mit Antisemitismus-Vorwürfen gegen einen Hotelmitarbeiter in den Fokus der Öffentlichkeit geraten. Vor Gericht gestand er später, den Vorfall erfunden zu haben, und entschuldigte sich. Auch Mirja du Mont (49) und Simone Ballack (49) waren zuvor als mögliche Kandidaten gehandelt worden und sollen nun offenbar wirklich in die Wildnis Australiens reisen. du Mont hatte 2025 mit Motsi Mabuse (44) und Charlotte Würdig (47) die dritte Staffel von "Die Verräter - Vertraue Niemandem!" gewonnen. Auch Ballack kennt das Reality-TV schon: Sie nahm 2020 an dem Format "Promi Big Brother" teil.

Sind diese Schauspieler und Reality-Sternchen dabei? Im Dschungel sollen sie Gesellschaft von Hardy Krüger jr. (57) bekommen, dessen Name ebenfalls zuvor im Zusammenhang mit der Show kursierte. Der Sohn von Schauspielstar Hardy Krüger war in der Vergangenheit in Serien wie Forsthaus Falkenau" und "Gegen den Wind" zu sehen. Auch die ehemalige "Marienhof"-Darstellerin Nicole Belstler-Boettcher (62) und Schauspieler Stephen Dürr (51) werden offenbar an der neuen Staffel teilnehmen. Sie sollen in der Sendung auf die Reality-Erfahrenen Eva Benetatou (33) und Samira Yavuz treffen. Zoff zwischen den beiden wäre wohl vorprogrammiert. Eine Affäre zwischen Benetatou und Yavuz' späterem Ehemann Serkan gilt als ein Grund für das Scheitern der Ehe. Mit Umut Tekin ("Die Bachelorette", "Temptation Island VIP") und Ariel Hediger ("The 50", "Are You The One - Realitystars in Love") sollen weitere Reality-Sternchen teilnehmen. "Bauer sucht Frau"-Star Patrick Romer und Reality-Star Hubert Fella (57) sollen das Teilnehmerfeld ergänzen. RTL bestätigte den Bericht nicht. Der Sender gab bislang auch keine eigenen Namen bekannt. Die neue Staffel dürfte wie gewohnt im Januar starten.