Dass Simone Ballack (49) eine Kette mit der Asche ihres verstorbenen Sohnes Emilio mitnimmt, war bereits bekannt . Für den Fall, dass die Camper bestraft werden und ihre Luxusgegenstände abgeben müssen, hat Ballack eine Vorkehrung getroffen: "Ich mag natürlich nicht so gerne, dass jemand anders sie anfasst", sagte sie dem Sender. "Ich habe jetzt so ein Beutelchen und dann kommt sie in den Beutel." Neben dem emotionalen Begleiter setzt die 49-Jährige bei ihrem zweiten Gegenstand auf etwas Praktisches: Babypuder für die Füße.

Die Promis stehen in den Startlöchern: Die neue Staffel "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!" läuft ab dem 23. Januar 2026 täglich um 20:15 Uhr bei RTL und ist parallel im Livestream sowie jederzeit auf RTL+ abrufbar. Der Sender hat nun verkündet , welche Luxusartikel die Stars dieses Jahr mit ins Camp nehmen. Das Motto lautet: Bequem muss es sein.

Familienerinnerungen und die Eitelkeit im Fokus

Reality-TV-Kandidatin Eva Benetatou (33) nimmt ein Kissen mit einem Bild von Sohn George sowie ein Parfüm mit. Mitcamperin Samira Yavuz (32) setzt ebenso auf ein Kissen mit einem Fotoaufdruck ihrer beiden Kinder und auf einen Lippenpflegestift. Schauspielerin Mirja du Mont (50) tut es ihnen gleich und setzt auf eine ähnliche Kombi: Ein Kissen mit ihren Kindern drauf und Make-up dürfen für sie im Camp nicht fehlen. Die Schweizer Reality-Darstellerin Ariel (27) komplettiert die Runde mit einem bedruckten Kissen, das ihre Tochter und ihren verstorbenen Vater zeigt. Des Weiteren soll ein Lipgloss für "ein bisschen Farbe im Gesicht" sorgen.

Hubert Fella (58) hat auch ein Kissen im Gepäck. Seines zieren Bilder seines Ehemannes Matthias Mangiapane (42) und seines verstorbenen Hundes Joyce. "Die ist leider letztes Jahr gestorben. Jetzt passt sie auf jeden Fall auf mich auf, das weiß ich. Die hat nämlich am 7. Februar den ersten Todestag." Der "Hot oder Schrott"-Star will zudem mit Ohren-Pads zu mehr Schlaf kommen.

Freundin Annelie und sein Lieblingstier haben es auf das Kissen von Ex-"Bauer sucht Frau"-Kandidat Patrick Romer (30) geschafft. Zudem hat er während seiner Dschungelcamp-Zeit eine Kreuzkette bei sich. "Marienhof"-Star Nicole Belstler-Boettcher (62) setzt bei ihrem Kissen nicht auf einen Aufdruck, dafür aber auf einen "Bettbezug meiner Mutter und den Düften meiner Kinder". Zudem muss ein Concealer für das eigene Wohlbefinden mit.

Der umstrittene Kandidat Gil Ofarim (43) setzt ebenso auf Bequemlichkeit. Ohrstöpsel und eine weiche Unterlage sind seine Begleiter. "Auf meinem Kissen steht auf Hebräisch noch: Gute Nacht. Das hat meine Familie mir darauf geschrieben und das bedeutet mir natürlich viel."

Schauspieler Stephen Dürr (51) will mit Ohrstöpsel und Mundwasser gut durch die Camp-Zeit kommen. Mit Schlafmaske und Ohren-Pads geht es für Schauspieler Hardy Krüger (57) in den Dschungel. Ohne Bräunungscreme und Bartkamm kann Realitystar Umut Tekin (28) nicht sein. Die Creme sei für ihn "ganz wichtig. Die mache ich immer jeden Tag schön drauf, damit ich immer schön braun bleibe. Also ich will auf jeden Fall im Fernsehen schon gut aussehen."