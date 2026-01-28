Tag 5 von "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!" (RTL, auch bei RTL+ abrufbar) und die Nerven lagen blank. Nachdem sich Ariel (22) geweigert hatte, die Prüfung zusammen mit Eva Benetatou (33) und Gil Ofarim (43) anzutreten, und weiter über ihre Mitspielerin lästerte, brach es aus Eva vor versammelter Runde heraus: "Ich möchte nicht mehr von dir beleidigt werden. Verstehst du das? Mein Sohn hat mehr Anstand als du!" Auf den Hunger folgte eine ausgewachsene Lästerrunde. Von erhöhter Position aus ließen Simone Ballack (49) und Patrick Romer (30) ihren Gefühlen freien Lauf. "Sie pikst jeden an", kritisierte Simone Ariel. Patrick wurde deutlicher: "Sie ist ein egozentrischer Mensch." Auch Eva und Hardy Krüger jr. (57) gesellten sich dazu. "Die ist eiskalt berechnend", urteilte Simone schließlich. Während die anderen lachten, platzte Ariel der Kragen: "Es ist räudig, wie ihr da oben lästert. Vier erwachsene Leute!"

Stephens Nahtoderfahrung Stephen Dürr (51) teilte in einer ruhigen Minute eine dunkle Episode aus seinem Leben. Auf Hardys Frage nach Alkoholproblemen erzählte er von einem Vorfall bei einer "In aller Freundschaft"-Feier: 3,4 Promille habe er an dem Abend - dem eine Trennung vorausging - erreicht. "Dann hatte ich einen Atemstillstand und bin blau angelaufen. [...] Und dann ist mein Herz stehen geblieben." Im Dschungeltelefon berichtete der Schauspieler später: "Da hatte ich ein Gefühl von Leichtigkeit, von Frieden und ich bin von mir weggegangen. Es war alles hell. Ich bin gegangen, merkte aber, wie ich immer wieder zurückgezogen wurde. Zwei Mal." Tatsächlich wurde er zwei Mal mit dem Defibrillator zurückgeholt.

Gil erhofft sich Neuanfang Während der Nachtwache sprach Gil offen über seine umstrittene Teilnahme am Dschungelcamp. "Ich bin unter anderem hier, um noch etwas zu erledigen. Ich starte einen Neuanfang." Mit den heftigen Reaktionen auf seine Teilnahme im Dschungelcamp habe er allerdings nicht gerechnet: "Dieser Hass, diese Anti-Haltung, hätte ich nicht gedacht."

Stephen blieb skeptisch. "Ich glaube nicht, dass der Dschungel für Gil ein Neuanfang sein kann", sagte er im Dschungeltelefon, "wenn er nicht das Essentielle macht, was alle von ihm erwarten." Ob der Dschungel dafür der richtige Ort sei, bezweifelte Stephen deutlich. Gil hingegen blickte nach vorn: "Das kann es nicht gewesen sein."

Ariels Comeback Den krönenden Abschluss des Tages lieferte dann doch ausgerechnet Ariel. In der eventuell leichtesten Dschungelprüfung der Show kämpfte sie sich kreischend wie immer durch Räume, die mit Schlangen oder Tauben gefüllt sind und behauptete, sogar Angst vor Wasser zu haben. Trotz sichtbarer Panik ergatterte sie zum ersten Mal Sterne - und davon direkt vier. "Jetzt habe ich es denen bewiesen", freute sich Ariel danach, sichtbar fünf Zentimeter gewachsen. "Ich kann nicht nur schreien, ich kann auch schreien und Sterne holen!" Im Camp wurde die gute Nachricht mit Applaus aufgenommen. Zum Schluss schloss sich der Kreis dieser Folge mit der Entscheidung, wer als nächstes antreten muss: An Tag sechs werden erneut Ariel, Gil und Eva zur Dschungelprüfung gebeten. Ob Ariel diesmal in der Lage sein wird, mit ihren "unmoralischen" Mitspielern ein Team zu bilden?