Dschungelcamp-Charity-Auktion von Sonja Zietlow auch heuer

Sonja Zietlow (56) bleibt ihrer Tradition treu und startet pünktlich zu den letzten Folgen der aktuellen Dschungelcamp-Staffel wieder ihre Charity-Auktion. Auch in diesem Jahr bietet die Moderatorin die Outfits, die sie während der Dreharbeiten in Südafrika getragen hat, zum Kauf an. Der Erlös kommt ihrem Verein "Beschützerinstinkte e.V." zugute, der die Beziehung von Kindern und ihren Therapiehunden stärkt.