In der Gesamtbilanz hatte hingegen das ZDF klar die Nase vorne. Bei den 14- bis 59-Jährigen dominierte "Die Chefin" zur Primetime, rund 5,4 Millionen Zuschauer konnte die Krimi-Serie mit Katharina Böhm vor die TV-Bildschirme locken. Mit etwa 4,4 Millionen Zusehenden kam das Dschungelcamp in dieser Demografie auf fast genau eine Million weniger.

Am Freitagabend, en 23. Jänner 2026 startete die 19. Staffel des Trash-TV-Flaggschiffs "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!" bei RTL . Beim Zielpublikum der 14- bis 49-Jährigen weckte der Auftakt großes Interesse, wie die AGF Videoforschung vermeldet . Demnach sammelte das Dschungelcamp , das zur Primetime ausgestrahlt wurde, 37,5 Prozent des Marktanteils, was rund 1,7 Millionen Zuschauer bedeutete. Und selbst die anschließende Show "Die Stunde danach" kam noch auf 28,2 Prozent (0,62 Millionen Zuschauer).

Wie wirkt sich Gil Ofarims mutmaßlicher Maulkorb aus?

Wohin die Quotenreise für die zwölf Promis im australischen Busch in den kommenden Tagen geht, wird sich zeigen. Viele Menschen könnten vor allem eingeschaltet haben, um zu sehen, wie Gil Ofarim (43) öffentlich mit dem Davidstern-Skandal umgeht - und wurden womöglich bereits enttäuscht. Denn eigenen Angaben nach habe der Musiker, der 2023 vor Gericht zugegeben hatte, jahrelang bei seinen Antisemitismus-Vorwürfen gegen einen Hotelmitarbeiter gelogen zu haben, eine Verschwiegenheitserklärung zu der Angelegenheit unterzeichnet.

Daher wiegelte er das Thema in der Auftaktfolge auch schnell ab, als Mitcamper ihn darauf ansprachen. Er deutete jedoch an, dass es andernfalls Konsequenzen für ihn bezüglich seiner Kinder geben könnte.

Auch in der anstehenden Dschungelprüfung wird man Ofarim nicht zu sehen bekommen. In der zu Beginn in zwei Kandidatengruppen aufgeteilten Staffel werden am Samstagabend Hubert Fella aus Team Gelb und Ariel aus Team Blau gegeneinander antreten. Schon im Verlauf des zweiten Tages sollen die Camps aber laut Jan Köppen wieder zusammengelegt werden.