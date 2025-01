Alessia Herren schlägt Ablehnung entgegen

Bei einigen Fans stößt ein Name jedoch auf Unmut. "Versteh das mit Alessia Herren nicht?", "Alessia Herren? Echt jetzt?", "Alessia? Danke, ich bin raus!" oder "Ich werde es wegen Alessia nicht ansehen", ist unter dem Posting zu lesen. Andere liefern die Erklärung dazu: "Nach dem 'Sommerhaus' sollte man ihr keinerlei Plattformen mehr bieten", meint eine Userin. Eine andere stimmt ihr zu: "Dass Alessia Herren nach ihrem Verhalten im 'Sommerhaus' teilnehmen darf, ist ein Skandal."

Die ehemalige "Sommerhaus der Stars"-Kandidatin Alessia Herren (22) eckte in der RTL-Show mit ihren Schimpftiraden und kritische Äußerungen an. Herren ist dieses Jahr die jüngste Teilnehmerin rund um das Dschungel-Lagerfeuer: Die Tochter des verstorbenen Schauspielers Willi Herren (1975-2021) wird von Ehemann Can Patrick Nitkewitz nach Australien begleitet. "Ich trete in die Fußstapfen meines Vaters. Darauf bin ich sehr stolz", gab die 22-Jährige in einem Statement an. "Es ist ein sehr schönes Gefühl, zu wissen, dass mein Vater vor 20 Jahren im Dschungel war, genau da, wo ich jetzt bin." Willi Herren nahm 2004 an der zweiten Staffel der RTL-Show teil und belegte damals den dritten Platz.