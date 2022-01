Das einzig wahre Dschungelcamp-Trinkspiel 2022

5. Jemandes Promi-Faktor beruht auf der Teilnahme an einer anderen RTL-Show

Dass der Dschungel gerne mal als Auffangbecken für frühere "Bachelor"-Kandidatinnen fungiert, ist soweit nichts Neues. Seit mehreren Jahren aber weist der Camp-Kader immer wieder eine sogar für RTL ungewöhnlich hohe Dichte an Reality-Resten auf. "Prince Charming", "Love Island", you name it – dafür vermisst man viel zu oft den früher obligatorischen Popstar in Rente. Kann mal jemand bei Bro'Sis anrufen?