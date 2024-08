2024 mussten sich Fans von "Deutschland sucht den Superstar" länger gedulden als üblich. Nicht wie sonst im Januar startete die beliebte Castingshow in ihre neue Ausgabe. Doch jetzt hat RTL bekannt gegeben, wann es weitergeht: Ab Mittwoch, dem 18. September , macht sich die Jury um Dieter Bohlen (70) auf die Suche nach dem neuesten Superstar.

Immer mittwochs und samstags um 20:15 Uhr flimmern die neuen Ausgaben von "DSDS" über die Bildschirme von RTL. Auf nur 15 Sendungen kommt das Format in Staffel 21. Damit ist es die bislang kürzeste Ausgabe von "Deutschland sucht den Superstar". Nur das Finale wird in diesem Jahr live ausgestrahlt. Die "DSDS"-Premiere steht schon eine Woche vor dem TV-Start beim Streamingdienst RTL+ zum Abruf zur Verfügung. Die darauffolgenden, bereits vorproduzierten Folgen "werden danach jeweils parallel zur linearen Ausstrahlung bei RTL exklusiv vorab auf RTL+ zur Verfügung gestellt", heißt es weiter vonseiten RTL.

Castings im Europa-Park in Rust

Erstmalig ist in diesem Jahr die Altersgrenze gefallen. Teilnehmer ab 16 Jahren können ihr Talent unter Beweis stellen. Der älteste Kandidat kommt auf stolze 92 Jahre. Die Jury bilden für die 21. "DSDS"-Staffel Schlagerstar und Ex-"DSDS"-Siegerin Beatrice Egli (36), Rapperin Loredana (28), Sänger und Ex-"DSDS"-Sieger Pietro Lombardi (32) sowie Chefjuror Bohlen.

Die Castings finden in diesem Jahr zum ersten Mal im Europa-Park in Rust statt. Wie gewohnt können die Jury-Mitglieder je eine goldene CD vergeben, mit denen Kandidatinnen und Kandidaten ein direktes Ticket in den Stadionrecall auf Schalke erhalten. Kandidaten, die dort bestehen, bekommen eines der 20 Tickets für den Auslandsrecall auf Kreta - und letztlich die Chance auf eine große Karriere im Musikbusiness.