DSDS 2026: Das ist in Staffel 22 alles neu
Wenn 2026 Deutschlands Superstar auf RTL gesucht wird, kommt zu zu allerlei Neuerungen. Die 22. DSDS-Staffel wartet nämlich diesmal mit einem überarbeiteten Konzept und einer neuen Jury auf. Außerdem gibt es auch eine brandneue, formatbegleitende Reality. Wir wollen euch hier diese News näher vorstellen.
Neue Jury und innovatives Casting-Konzept
In diesem Jahr werden die Talente von Chefjuror Dieter Bohlen, Ballermann-Königin Isi Glück und Rap-Legende Bushido im RTL-Sendezentrum in Köln-Deutz gecastet.
Jede Casting-Folge bildet einen vollständigen Tag ab – vom Eintreffen der Kandidatinnen und Kandidaten bis zur finalen Juryentscheidung. Mitfiebern ist angesagt: Talente, die überzeugen, dürfen in den “Golden Room“ und dort entscheidet sich, ob sie erneut vor der Jury antreten müssen oder direkt weiterkommen. Statt der gewohnten Recall-Zettel werden erstmals “Recall-Tickets“ vergeben und aufgrund des neuen Konzepts kommen keine Goldenen CDs mehr zum Einsatz.
"Die DSDS Reality" auf RTL+: Der Weg zum Superstar
Außerdem neu in diesem Jahr: Zum ersten Mal in der Geschichte von DSDS ist ab dem 21. April in zehn Folgen exklusiv auf RTL+ zu sehen, wie Superstars gemacht werden. In der "DSDS Reality" werden die Kandidatinnen und Kandidaten in ihrem täglichen WG-Leben begleitet und durchlaufen ein intensives Training in Gesang, Tanz, Performance und Bühnenpräsenz. Unterstützt werden die Talente dabei von bekannten Mentoren und Coaches