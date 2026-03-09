Wenn 2026 Deutschlands Superstar auf RTL gesucht wird, kommt zu zu allerlei Neuerungen. Die 22. DSDS-Staffel wartet nämlich diesmal mit einem überarbeiteten Konzept und einer neuen Jury auf. Außerdem gibt es auch eine brandneue , formatbegleitende Reality . Wir wollen euch hier diese News näher vorstellen.

Neue Jury und innovatives Casting-Konzept

In diesem Jahr werden die Talente von Chefjuror Dieter Bohlen, Ballermann-Königin Isi Glück und Rap-Legende Bushido im RTL-Sendezentrum in Köln-Deutz gecastet.

Jede Casting-Folge bildet einen vollständigen Tag ab – vom Eintreffen der Kandidatinnen und Kandidaten bis zur finalen Juryentscheidung. Mitfiebern ist angesagt: Talente, die überzeugen, dürfen in den “Golden Room“ und dort entscheidet sich, ob sie erneut vor der Jury antreten müssen oder direkt weiterkommen. Statt der gewohnten Recall-Zettel werden erstmals “Recall-Tickets“ vergeben und aufgrund des neuen Konzepts kommen keine Goldenen CDs mehr zum Einsatz.