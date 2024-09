Als Nächstes tritt DJ und Unternehmensberater Sören (36) aus Berlin gegen Raab an. Auch er beantwortet zwei Quiz-Fragen korrekt, errät etwa, dass Bestsellerautor Dan Brown (60) "Sakrileg" und "Inferno" verfasst hat, und schafft es so ins Spiel gegen Raab.

An zwei Renault Twingos müssen Sören und Raab einen Reifenwechsel vollführen. Zwar schafft es Raab schneller als sein Kontrahent, das Spiel abzuschließen, doch Elton kann eine der Schrauben mit seiner Hand lösen, da sie nicht fest genug angeschraubt ist, weshalb Sören eine Runde weiterkommt.

Ob er am Ende die Million gewinnen wird, erfahren Zuschauer allerdings erst in der Folgewoche. Denn eine laute Sirene ertönt, und zeigt so das Ende der ersten Ausgabe von "Du gewinnst hier nicht die Million bei Stefan Raab" an. In der kommenden Woche geht es bei RTL+ mit Sören als ersten Kandidaten weiter - und Stefan Raab schließt mit seiner neuen Show nahtlos an vergangene Zeiten an. Ob die Zuschauer ihn noch genauso lieben werden wie in den 2000er und 2010er-Jahren, bleibt abzuwarten.