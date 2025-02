Stefan Raabs (58) "Du gewinnst hier nicht die Million bei Stefan Raab" feierte am 12. Februar Free-TV-Premiere auf RTL . Die Show steht, wie nun jeden Mittwoch, seit dem Morgen beim Streamingdienst RTL+ bereit und wird abends um 20:15 Uhr bei RTL gezeigt.

Eine politische Sendung

Zu Gast waren in der "ersten Entertainment-Quiz-Competition-Hybridshow der Welt", wie Raab sie in seiner Moderation nannte, Grünen-Politiker Robert Habeck (55) und Moderatorin Barbara Schöneberger (50). So wurde es eine ungewöhnliche politisch erste Ausgabe.

Erst gab es Seitenhiebe auf ProSieben, Häme für Sonja Zietlow (56) und Snapchat-Filter für Friedrich Merz (69) und Olaf Scholz (66) beim Kanzlerduell. Dann startete Raab eine Aktion für oder gegen Giovanni Zarrella (46), der seine Fans auf Instagram gefragt hatte, was sie sich in seiner nächsten CD-Box wünschen würden. Raab rief dazu auf, die Kommentarspalte des Sängers mit dem Wort "Schweinemett" zu fluten.

Ein bisschen lustiger war Raab als er zur Improvisation gezwungen wurde: In einem Einspieler stellte er sich bei sämtlichen RTL-Stationen als neuer RTL-Chef vor. Inklusive während der Live-Sendung von ntv und "Punkt 12", der Journalistenschule und hinter den Kulissen in der Küche oder im Styling-Department.