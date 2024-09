Am Mittwochabend, den 18. September, ist es soweit: Entertainer Stefan Raab (57) feiert sein Comeback als Showmaster. In "Du gewinnst hier nicht die Million bei Stefan Raab" ("DGHNDMBSR") tritt er gegen einen von fünf Kandidatinnen und Kandidaten im Kampf um eine Million Euro an. Aufgezeichnet wurde die Auftaktshow am Vortag, zu sehen ist ab 20:10 Uhr bei RTL+. Neue Ausgaben wird es immer mittwochs um dieselbe Zeit geben.

In einem kurzen Clip zeigt der Streamingdienst des Senders RTL auf Instagram die ersten Sekunden der neuen Show, Raabs Einzug in das Studio, das wie eine Stadtkulisse anmutet und in warme dunkle Farben getaucht ist.